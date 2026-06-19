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Анри — о травме Коне: «Дерзкий мясник из Катара внезапно появился откуда ни возьмись и сломал ему ногу»

Евгений Козинов
Корреспондент

Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал эпизод с травмой полузащитника сборной Канады Исмаэля Коне после фола катарского защитника Ассима Мадибо в матче чемпионата мира-2026.

На 51-й минуте Мадибо сфолил на Коне, после чего канадец с криком рухнул на газон. Врачи оказали игроку помощь и унесли его с поля на носилках. Главный судья Кристиан Гарай сперва показал нарушителю правил желтую карточку, но, увидев последствия фола, изменил решение на удаление.

«Это был ужасный, ужасный подкат, один из худших, что я видел за долгое время. Как можно вот так вот врезаться в ногу соперника в матче чемпионата мира? Сразу было видно, что нога в серьезной опасности. А глаза Коне... боже, эти глаза говорили сами за себя. Беспомощные, в шоке, со слезами. Этот образ врезается в память.

Исмаэль Коне — молодой воин, всей душой преданный Канаде, и какой-то безрассудный, опоздавший, дерзкий мясник из Катара внезапно появляется откуда ни возьмись и ломает ему ногу, как веточку? Большеберцовая и малоберцовая кости — все кончено. Унесенный с поля на носилках на чемпионате мира, его мечта рухнула в один момент. И самое худшее? Это был не спорный момент. Это был подкат, когда знаешь, что это конец, и решаешь закончить турнир, вместо того чтобы играть в футбол.

Когда происходит что-то подобное, весь стадион затихает. Атмосфера угасает. Никто не хочет видеть это. Я сочувствую ему всем сердцем, желаю ему скорейшего выздоровления. Мы все этого ему желаем. Футбол — это суровая игра, но у этого молодого человека большое будущее. Мы молимся, чтобы это не поставило крест на его карьере. Мы никому этого не желаем. Послушайте, вы можете назвать это ошибкой, грубым подкатом, как угодно... но таким подкатам нет места в игре. Это спорт, да, но мы должны защищать игроков. Я надеюсь, что судья и власти должным образом разберутся с этим. Выздоравливай скорее, Исмаэль. Футбольный мир тебя поддерживает», — сказал Анри в эфире FOX Sports.

Канадцы набрали 4 очка и поднялись на первое место в группе В. Катар идет на последней строчке — 1 очко.

В третьем туре ЧМ-2026 Канада сыграет против Швейцарии, а Катар встретится с Боснией и Герцеговиной. Оба матча пройдут 24 июня.

Исмаэль Коне покидает поле на&nbsp;носилках.Чудовищная травма Коне из Канады — страшно смотреть. Катар не играл, а грубил, и вдевятером получил 0:6
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