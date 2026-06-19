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Сегодня, 04:36

Ларин: «Мы показали миру, что из себя представляет Канада»

Павел Лопатко

Нападающий сборной Канады Кайл Ларин прокомментировал победу над сборной Катара (6:0) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Мы показали миру, что из себя представляет Канада. Многие игроки, по сути, появились из ниоткуда. Мы показали, что у нас есть бойцовский дух. И мы показали, что можем выступать на мировой арене. Мы только начинаем. Травма Коне ранит и вызывает эмоции, но мы вернулись на поле и сделали свое дело. Швейцария уже на подходе, и работа не закончена. Я думаю, мы можем играть гораздо лучше, и мы будем держать Коне в мыслях и сделаем это ради него», — цитирует 31-летнего канадца сайт Международной федерации футбола.

Канада (четыре очка) занимает первое место в таблице группы B ЧМ-2026. 24 июня она сыграет со сборной Швейцарии.

Исмаэль Коне покидает поле на&nbsp;носилках.Чудовищная травма Коне из Канады — страшно смотреть. Катар не играл, а грубил, и вдевятером получил 0:6

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