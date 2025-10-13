Нагельсманн — о Гнабри в игре с Люксембургом: «Он провел свой лучший матч за сборную за долгое время»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высоко оценил игру полузащитника Сержа Гнабри за национальную команду.

10 октября немецкая сборная разгромила Люксембург (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026. 30-летний Гнабри отметился голом в этой игре.

«Он был образцом для подражания, когда дело касалось жадности к игре. Если лучшие футболисты, которые играют в атаке и годами выступают за великий клуб, проявляют такую самоотверженность в защите, то каждый игрок из клуба скромнее последует их примеру. Он провел свой лучший матч за сборную за долгое время», — приводит Goal слова Нагельсманна.

В этом сезоне Гнабри провел 10 матчей за «Баварию» во всех турнирах, отметившись 3 голами и 4 результативными передачами.

За сборную Германии футболист выступает с 2016 года. На его счету 24 гола в 54 играх за национальную команду.