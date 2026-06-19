Сборная Мексики первой вышла в плей-офф чемпионата мира-2026

Сборная Мексики победила сборную Кореи (1:0) во втором туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Команда из КОНКАКАФ первой на текущем турнире гарантировала себе место в плей-офф: после двух туров она занимает первое место в таблице группы А с шестью очками. У сборной Кореи три очка, у Чехии и ЮАР — по одному.

В заключительном туре групповой стадии ЧМ-2026 25 июня Мексика сыграет с Чехией, а ЮАР — с Кореей.

Мексика была включена в состав участников финального этапа как одна из трех стран-организаторов.