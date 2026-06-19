На ЧМ-2026 за 27 матчей показали больше красных карточек, сколько за весь турнир 2022 года

Футболисты сборной Катара Хомам Ахмед и Ассим Мадибо получили красные карточки в матче с Канадой (0:6) во втором туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

За 27 матчей ЧМ-2026 было показано шесть красных карточек. Также их получили Сфифело Ситхоул и Темба Зване (ЮАР), Сесар Монтес (Мексика) и Тарик Мухаремович (Босния и Герцеговина).

За весь чемпионат мира-2022 показали четыре красные карточки. Столько же удалений было за все матчи ЧМ-2018.

В 2026 году в чемпионате мира участвуют 48 сборных (ранее — 32).