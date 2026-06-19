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Сегодня, 03:50

На ЧМ-2026 за 27 матчей показали больше красных карточек, сколько за весь турнир 2022 года

Павел Лопатко
Фото Reuters

Футболисты сборной Катара Хомам Ахмед и Ассим Мадибо получили красные карточки в матче с Канадой (0:6) во втором туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

За 27 матчей ЧМ-2026 было показано шесть красных карточек. Также их получили Сфифело Ситхоул и Темба Зване (ЮАР), Сесар Монтес (Мексика) и Тарик Мухаремович (Босния и Герцеговина).

Исмаэль Коне покидает поле на&nbsp;носилках.Чудовищная травма Коне из Канады — страшно смотреть. Катар не играл, а грубил, и вдевятером получил 0:6

За весь чемпионат мира-2022 показали четыре красные карточки. Столько же удалений было за все матчи ЧМ-2018.

В 2026 году в чемпионате мира участвуют 48 сборных (ранее — 32).

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