На ЧМ-2026 за 27 матчей показали больше красных карточек, сколько за весь турнир 2022 года
Футболисты сборной Катара Хомам Ахмед и Ассим Мадибо получили красные карточки в матче с Канадой (0:6) во втором туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
За 27 матчей ЧМ-2026 было показано шесть красных карточек. Также их получили Сфифело Ситхоул и Темба Зване (ЮАР), Сесар Монтес (Мексика) и Тарик Мухаремович (Босния и Герцеговина).
За весь чемпионат мира-2022 показали четыре красные карточки. Столько же удалений было за все матчи ЧМ-2018.
В 2026 году в чемпионате мира участвуют 48 сборных (ранее — 32).
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