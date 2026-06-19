Сборная Канады одержала первую победу в истории чемпионатов мира

Сборная Канады разгромила сборную Катара (6:0) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Североамериканская команда одержала свою первую победу в матчах чемпионатов мира. На турнире в 2022 году она потерпела три поражения в трех встречах групповой стадии. В 1986 году Канада тоже уступила в трех встречах.

В первом туре групповой стадии ЧМ-2026 сборная Канады сыграла вничью со сборной Боснии и Герцеговины (1:1). Она занимает первое место в таблице группы B с четырьмя очками после двух встреч.