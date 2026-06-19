Мексика — Корея: Ромо открыл счет на 50-й минуте

Сборная Мексики играет со сборной Кореи в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Счет на 50-й минуте открыл полузащитник мексиканской команды Луис Ромо. Он воспользовался ошибой соперников в обороне и поразил пустые ворота.

31-летний футболист играет в своем первом матче на чемпионатах мира. В общей сложности в 64 встречах за национальную команду он забил пять голов и отдал шесть результативных передач.