Дэвид стал первым игроком с хет-триком на домашнем чемпионате мире после 1966 года

Нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид забил три гола в ворота сборной Катара в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 (6:0). Игра прошла в Ванкувере.

Как сообщает Международная федерация футбола, 26-летний канадец стал первым игроком, оформившим хет-трик на домашнем чемпионате мира, со времен Джеффа Херста, который сделал это за сборную Англии в 1966 году.

Дэвида признали лучшим игроком матча Канада — Катар.

Нападающий в 79 матчах за национальную команду забил 42 гола и отдал 20 результативных передач.