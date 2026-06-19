Анчелотти объяснил, почему Эндрик не играет за сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразили Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем чемпионата мира-2026 против Гаити отметил, что нападающий Эндрик важен для команды.

«Я вижу все комментарии, это был первый матч на ЧМ, конкуренция большая, это вполне нормально. Эндрик не попал в старт... но есть еще 15 игроков, которые тоже не сыграли. Нам нужно набраться терпения в ситуации с Эндриком. Он отличный игрок, Бразилия будет долго наслаждаться его мастерством. Мы должны быть терпеливы и использовать его в нужное время. Он будет важен для сборной», — приводит Global Esporte слова Анчелотти.

В субботу, 20 июня, состоится матч второго тура ЧМ-2026 Бразилия — Гаити. Начало игры — 03:30 по московскому времени.