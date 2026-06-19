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Сегодня, 05:17

Пулишич тренировался отдельно от партнеров по сборной США четвертый день подряд

Павел Лопатко

Нападающий сборной США Кристиан Пулишич 18 июня тренировался отдельно от своих партнеров по команде четвертый день подряд из-за травмы левой икроножной мышцы, сообщает AP.

Пока неясно, сможет ли 27-летний футболист сыграть со сборной Австралии в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 19 июня.

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино сообщил, что Пулишич чувствует себя значительно лучше, чем 13 июня, когда он был заменен в перерыве матча против Парагвая (4:1) из-за боли в икре, полученной на тренировке.

В 87 матчах за национальную команду Пулишич забил 33 гола и отдал 23 результативные передачи.

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Кристиан Пулишич
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