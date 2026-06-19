Мадибо расплакался после нарушения на Коне в матче Канада — Катар

Полузащитник сборной Катара эмоционально отреагировал на свой фол, который привел к серьезной травме хавбека сборной Канады Исмаэля Коне в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 (0:6).

29-летний Мадибо был заметно расстроен после своего фола. Он покинул поле в слезах на 53-й минуте матча, получив перед этим красную карточку.

Мадибо дебютировал за сборную Катара в августе 2017 года. За национальную команду он сыграл в 64 матчах, на его счету 17 желтых и две красные карточки.