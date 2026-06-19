Мадибо пришел в раздевалку Канады, чтобы извиниться за травму Коне

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш на пресс-конференции после победы над Катаром (6:0) в матче чемпионата мира-2026 рассказал, что катарский защитник Ассим Мадибо зашел в раздевалку канадцев, чтобы извиниться перед Исмаэлем Коне за травму.

«Игрок извинился перед Исмаэлем, он пришел к нам в раздевалку после матча. Команда позволила ему узнать, что произошло», — приводит TSN слова Марша.

На 51-й минуте Мадибо сфолил на Коне, после чего канадец с криком рухнул на газон. Врачи оказали игроку помощь и унесли его с поля на носилках. Главный судья Кристиан Гарай сперва показал нарушителю правил желтую карточку, но, увидев последствия фола, изменил решение на удаление.

Канадцы набрали 4 очка и поднялись на первое место в группе В. Катар идет на последней строчке — 1 очко.

В третьем туре ЧМ-2026 Канада сыграет против Швейцарии, а Катар встретится с Боснией и Герцеговиной. Оба матча пройдут 24 июня.