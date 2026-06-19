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Сегодня, 04:01

Канада и Швейцария почти гарантировали себе плей-офф, Боснии и Катару нужна победа. Расклады группы В на ЧМ

Павел Климовицкий
Шеф-редактор по спецпроектам
Игроки сборной Канады после гола.
Фото Reuters

После матчей второго тура чемпионата мира-2026 сборные Канады и Швейцарии набрали по 4 очка и уже не опустятся ниже третьего места, а, скорее всего, и второго в группе В. Боснии и Катару нужна победа в последнем туре, но даже это не гарантирует им выход в 1/16 финала.

По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят 32 сборные: первые и вторые места из 12 групп, а также 8 лучших участников из числа занявших третьи места.

Нападающий сборной Швейцарии Йохан Манзамби сделал дубль в&nbsp;матче с&nbsp;Боснией и&nbsp;Герцеговиной на&nbsp;ЧМ-2026.Замены Якина принесли Швейцарии победу над Боснией. Теперь гранды обратят внимание на 20-летнего Манзамби

При равенстве очков в одной группе между двумя, тремя или четырьмя сборными используется следующий порядок критериев:

— число очков в очном матче или очных матчах;
— разница голов в очных матчах, если команд больше двух;
— число забитых голов в очных матчах, если команд больше двух;
— общая разница голов;
— общее число забитых голов;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов: желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов;
— более высокий рейтинг ФИФА.

Результаты 2-го тура: Швейцария — Босния и Герцеговина — 4:1, Канада — Катар — 6:0.

Команда И В Н П М О
Канада 2 1 1 0 7-1 4
Швейцария 2 1 1 0 5-2 4
Босния и Герцеговина 2 0 1 1 2-5 1
Катар 2 0 1 1 1-7 1

Матчи 3-го тура: Швейцария — Канада, Босния и Герцеговина — Катар. Обе встречи пройдут 24 июня и начнутся в 22.00 мск.

— Канаде достаточно не проиграть Швейцарии, чтобы занять первое место. При ничьей у североамериканцев и европейцев будет по 5 очков, но канадцы останутся выше по общей разнице мячей.

— Швейцария при победе над Канадой выиграет группу. Ничья даст альпийской сборной второе место. Поражение тоже почти наверняка оставит европейцев в зоне прямого выхода в плей-офф: Босния ниже из-за личной встречи, а Катару для обхода швейцарцев нужна совершенно нереалистичная суперкрупная победа.

— Босния и Катар в параллельной встрече прежде всего борются за третью строчку и шанс пройти дальше через таблицу третьих мест. С 4 очками шансы будут очень высокими, а вот в случае ничьи, скорее всего, ЧМ покинут обе сборные — два балла для прохода дальше наверняка не хватит.

Исмаэль Коне покидает поле на&nbsp;носилках.Чудовищная травма Коне из Канады — страшно смотреть. Катар не играл, а грубил, и вдевятером получил 0:6

Для определения лучших команд среди третьих мест критерии такие:

— общее число очков;
— общая разница голов;
— общее число забитых голов;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов: желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов;
— более высокий рейтинг ФИФА.

На кого могут выйти команды группы В

Победитель группы В сыграет с одной из третьих команд — групп E, F, G, I или J.

Второе место группы В попадет на второе место группы A.

Третье место группы В, если пройдет дальше, может сыграть с победителем группы D или Е. Конкретная пара зависит от общей комбинации лучших третьих мест.

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