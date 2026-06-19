Мексика обыграла Корею в матче чемпионата мира-2026

Сборная Мексики в Сапопане победила сборную Кореи в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 1:0.

Единственный гол на 50-й минуте забил защитник сборной Мексики Луис Ромо после ошибки вратаря корейской команды Ким Сын Гю.

Мексика (шесть очков после двух матчей) идет на первом месте в таблице группы А ЧМ-2026. Она гарантировала себе место в плей-офф. Корея с тремя очками располагается на втором месте.

В третьем туре групповой стадии ЧМ-2026 Мексика сыграет с Чехией, Корея — с ЮАР. Оба игры пройдут 25 июня.