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Сегодня, 05:58

Мексика обыграла Корею в матче чемпионата мира-2026

Павел Лопатко
Фото Reuters

Сборная Мексики в Сапопане победила сборную Кореи в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 1:0.

Единственный гол на 50-й минуте забил защитник сборной Мексики Луис Ромо после ошибки вратаря корейской команды Ким Сын Гю.

Мексика (шесть очков после двух матчей) идет на первом месте в таблице группы А ЧМ-2026. Она гарантировала себе место в плей-офф. Корея с тремя очками располагается на втором месте.

В третьем туре групповой стадии ЧМ-2026 Мексика сыграет с Чехией, Корея — с ЮАР. Оба игры пройдут 25 июня.

Чемпионат мира. Группа A.
19 июня, 04:00. Estadio Akron (Сапопан)
Мексика
1:0
Корея

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