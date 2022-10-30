Источник: ФИФА может отстранить сборную Туниса от участия в ЧМ-2022

Сборная Туниса может быть отстранена от участия в чемпионате мира 2022 года, сообщает BBC.

По сведениям источника, ФИФА может отстранить Тунис из-за вмешательства государства в футбольное руководство. Ранее министр молодежи и спорта страны Камель Дегиш отметил, что может распустить Федерацию футбола Туниса. В ФИФА считают такие заявления попыткой вмешательства в деятельность федерации футбола страны.

Сборная Туниса на групповом турнире ЧМ-2022 сыграет с Данией, Австралией и Францией.