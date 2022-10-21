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Сегодня, 09:41

Группа игроков из Ирана потребовала у ФИФА отстранить сборную от ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Группа иранских футболистов и людей, связанных со спортом обратились к ФИФА с требованием отстранить Иран от чемпионата мира.

«Жестокость и воинственность Ирана по отношению к собственному народу достигли критической точки, что требует его недвусмысленного и твердого отмежевания от футбольного и спортивного мира», — говорится в заявлении.

В письме также отмечается, что ФИФА может вмешиваться в политические ссоры, если это вредит футбольной сфере.

В заявлении говорится о том, что положение женщин в Иране крайне неприятно, и футбол не является безопасным местом для них. Девушки не могут посещать футбольные матчи и посещать стадион, что является нарушением 19-й статьи устава ФИФА.

«ФИФА должна выбрать сторону. Нейтралитет со стороны ФИФА — это не вариант, учитывая, что иранская футбольная федерация не была нейтральной, а была мобилизована для усиления угнетения и систематического исключения женщины из спортивной экосистемы», — также сообщается в заявлении.

Чемпионат мира в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Ирана играет в группе с Англией, США и Уэльсом.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу
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