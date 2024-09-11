Главные события 8-го тура отборочного цикла ЧМ-2026 в Южной Америке.

Реванш за финал

Чуть менее двух месяцев назад две самые яркие команды континента встречались в финале Кубка Америки. Тот матч представляли, как противостояние двух «десяток» — Месси и Хамеса Родригеса. В итоге аргентинец получил травму в середине второго тайма, а колумбийца заменили на 90-й минуте, и судьбу титула решали в овертайме без главных звезд.

Теперь Месси из-за проблем со здоровьем вообще не приехал в Барранкилью, где Колумбия не побеждала аргентинцев в отборочных матчах с 1993 года. Зато Хамес стал главной фигурой дня. Начал с результативной подачи на голову Москере после розыгрыша углового. В самом начале второго тайма отметился обрезом в центре поля, после которого Нико Гонсалес убежал от автора первого гола и сравнял счет. Наконец, Хамес вернул хозяевам лидерство, когда ВАР помог арбитру увидеть, как в штрафной Отаменди сбил с ног Муньоса.

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За одну игру капитан добился нескольких достижений. Во-первых, в списке лучших ассистентов отборочных турниров с 11 передачами вышел на четвертое место, уступая только Неймару (19), Алексису Санчесу (15) и Луису Суаресу (13). Позади остались не только Месси, но и великий соотечественник Карлос Вальдеррама. Во-вторых, Хамес с 13 голами теперь делит с Фалькао звание самого результативного колумбийца в южноамериканской квалификации. А его игра помогла не знающей поражений Колумбии впервые в рамках одного цикла превзойти как Аргентину, так и Бразилию.

Бразильский «Квартет»

Далеки от истины оказались те, кто предполагал, что первая после трех поражений победа Бразилии раскрепостит пентакампеонов. За весь первый тайм игры в Асунсьоне гости создали один момент за счет усилий Винсиуса Жуниора, но удар Гильерме Араны на ленточке остановил бывший краснодарец Алонсо. С остальными атаками справлялась оборона Парагвая во главе с динамовцем Бальбуэной, который сменил в старте дисквалифицированного Густаво Гомеса. И даже вынужденная замена еще одного центрального защитника Альдерете не сказалась на стройности порядков красно-белых.

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Для своего гола — лишь второго в этом отборочном цикле — хозяевам хватило первой же атаки, в концовке которой Диего Гомес на замахе убрал Бруно Гимарайнса и «шведкой» отправил мяч в цель рикошетом от штанги. Доривал в итоге уже в перерыве поменял как виновника пропущенного гола, так и растворившегося на острие атаки Эндрика. Но что толку, если Бразилия в нынешней версии напоминает героев крыловского «Квартета»? Как с таким подбором игроков играть в совершенно безыдейный футбол — загадка года.

И как додуматься не вызвать Рафинью из-за того, что тот был дисквалифицирован на предыдущий матч? Сейчас Бразилия опережает не попадающую даже в межконтинентальный плей-офф Боливию всего на одного очко. А вот Парагвай, похоже, с третьей попытки в этом цикле наконец-то нашел своего тренера. И снова из Аргентины! Теперь красно-белыми руководит 62-летний Густаво Альфаро, который до этого на уровне сборных работал с Коста-Рикой и Эквадором.

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Легендарный рекорд

Уругваю тяжело без дисквалифицированной пятерки основных игроков. То есть, в атаке у Марсело Бьельсы уже нет попрощавшегося со сборной Луиса Суареса, но еще нет лучшего снайпера отборочного цикла Нуньеса, которого КОНМЕБОЛ за драку с колумбийскими фанатами наказал строже других и отстранил сразу на пять игр. А в обороне второй раз подряд вышел динамовец Маричаль. Его, как и остальных уругвайцев, стоит похвалить за самоотдачу. Ну а главный герой — не раз спасавший команду в сложных ситуациях Рочет. Он сохранил свои ворота на замке в пятом отборочном матче подряд, превзойдя рекорд уругвайской легенды — лучшего вратаря ЧМ-1970 Ладислао Мазуркевича, который в составе сборной звезд мирового футбола сыграл в прощальном матче Льва Яшина.

31 год без гостевых побед

Встреча двух команда из нижней части таблицы ознаменовалась скандалом, который спровоцировал гол чилийского форварда Варгаса. Боливийцы готовы были растерзать игрока, который, по их мнению, нарушил принципы честной игры. С другой стороны, что он должен был делать, когда вратарь гостей получил повреждение, готовясь выбить мяч вперед? Как Эдуардо мог в динамике оценить состояние соперника, хотя Лампе и поднял руку, сигнализируя о необходимости медицинской помощи? Тем более, Варгас почти не проявлял эмоций после своего гола.

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Да и, как бы там ни было, Боливия все равно выиграла. В отборочных турнирах за пределами родного высокогорья такое случается нечасто. И это еще мягко говоря, ведь последний гостевой успех датируется 1993 годом! С тех пор было сыграно 67 матчей, что является мировым рекордом без побед на чужих стадионах. А отметить необходимо автора двух голевых передач Роберто Фернандеса, который провел прошлый сезон в «Балтике», и недавно стал игроком «Акрона».

Победа команды из верхней части таблицы над беспросветным аутсайдером примечательна тем, что ветеран Эннер Валенсия стал четвертым эквадорцем с двузначной результативностью в отборочных турнирах (10 мячей). А еще невероятно крепкой для этой сборной обороной. В последних пяти матчах Эквадор пропустил всего один мяч.