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Сегодня, 02:00

Новая Зеландия — Египет: прямая трансляция матча ЧМ по футболу

Сборные Новой Зеландии и Египта сыграют на чемпионате мира-2026 22 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мохамед Салах, игрок сборной Египта.
Фото Getty Images

Сборные Новой Зеландии и Египта сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в ночь с 21 на 22 июня. Игра состоится на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере (Канада). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Чемпионат мира. Группа G.
22 июня, 04:00. BC Place (Ванкувер)
Новая Зеландия
Египет

Следить за ключевыми событиями встречи Новая Зеландия — Египет можно в матч-центре на нашем сайте.

В 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 Новая Зеландия сыграл вничью с Ираном (2:2). Египет сыграл вничью с Бельгией (1:1).

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