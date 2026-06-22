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Сегодня, 00:18

Вратаря Бейранванда признали лучшим игроком матча Бельгия — Иран

Павел Лопатко

Вратарь сборной Египта Алиреза Бейранванд был признан лучшим игроком матча второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 со сборной Бельгии (0:0).

33-летний футболист отметился девятью сэйвами.

Бейранванд сыграл в своем седьмом матче на чемпионатах мира, он пропустил пять голов, в двух встречах сыграл на ноль. Всего у него 88 игр за национальную команду (52 пропущенных гола и 45 «сухих» матчей).

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