Вратаря Бейранванда признали лучшим игроком матча Бельгия — Иран

Вратарь сборной Египта Алиреза Бейранванд был признан лучшим игроком матча второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 со сборной Бельгии (0:0).

33-летний футболист отметился девятью сэйвами.

Бейранванд сыграл в своем седьмом матче на чемпионатах мира, он пропустил пять голов, в двух встречах сыграл на ноль. Всего у него 88 игр за национальную команду (52 пропущенных гола и 45 «сухих» матчей).