Мать вратаря Возиньи приехала на матч Уругвай — Кабо-Верде

Мать вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи присутствует на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в американском Майами на матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 со сборной Уругвая.

16 июня сообщалось, что у женщины возникли проблемы с получением визы в США, из-за чего она пропустила матч с Испанией в Атланте. Впоследствии она сообщила, что все формальности оказались улажены и что она успешно пересекла границу.

В матче с Испанией 40-летний Возинья отметился семью сэйвами и был признан лучшим игроком встречи.