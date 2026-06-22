Тренер сборной Ирана Галенои о матче с Бельгией: «Обе команды заслуживали победы, обе могли взять три очка»

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои прокомментировал ничью со сборной Бельгии (0:0) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Думаю, это был очень захватывающий матч. Обе команды заслуживали победы, обе могли взять три очка. Я хочу выразить искреннюю благодарность каждому игроку, особенно Али Бейранванду», — цитирует тренера сайт Международной федерации футбола.

Иран (два очка после двух матчей) лидирует в таблице группы G ЧМ-2026. 27 июня он сыграет с Египтом.