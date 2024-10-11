Рондон оставил Аргентину и Месси без победы, у Бразилии новые герои, Колумбия задохнулась в боливийских горах

Главные события 9-го тура отборочного цикла ЧМ-2026 в Южной Америке.

Рекорд в счастливом городе

Еще за пару часов до матча поле в Матурине напоминало заливной луг, и аргентинцы даже предлагали перенести игру на пятницу. Но в итоге — пусть и с получасовой задержкой — решили играть. Дождь закончился, светило солнце, и газон вроде бы привели в порядок. По крайней мере, таким было визуальное впечатление, но по факту сложно играть в привычный чемпионам мира футбол, когда на подступах к штрафной мяч утопал в лужах. Венесуэльцы на левом фланге тоже тонули, во время рывков на дриблинге пробегая мимо мяча.

И как в таком болотном футболе показать себя вернувшемуся в сборную Месси?! Оказалось, аргентинскому гению хватило штрафного. Голкипер после подачи Лео выбил мяч в собственного защитника, а на отскоке быстрее всех сориентировался Отаменди. Самое авторитетное аргентинское спортивное СМИ Ole в этот момент не удержалось от того, чтобы написать: у отличившегося в отборочном цикле в третий раз 36-летнего защитника больше забитых мячей, чем у бразильской звезды Винисиуса Жуниора. Оставалось еще опытным путем узнать — выиграет ли Аргентина со счетом 1:0, как в случае с предыдущими голами Отаменди (Парагваю и Бразилии).

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Для того чтобы сыграть на ноль, ветеран тоже сделал все возможное и после удара Рондона вынес мяч с ленточки. Но вряд ли бы Отаменди успел это сделать, если бы не касание Рульи, который заменял в воротах дисквалифицированного за систематические выходки Эмилиано Мартинеса. Еще раз кипер спас гостей в начале второго тайма, но когда Сотельдо на фланге раскачал защитника, Рондон идеально пробил головой. Теперь лучший снайпер в истории Венесуэлы, которая впервые не проиграла действующим чемпионам мира, еще и рекордсмен страны по голам в отборочных турнирах (13 мячей). А Матурин в качестве места проведения матча выбрали не зря — венесуэльцы здесь непобедимы. Возможно, этим стоит объяснить ключевой сейв Ромо, когда Де Пауль вывел Месси один на один. Лео же назвал матч отвратительным, заявив, что не было возможности сделать две передачи подряд.

Тренерский эффект

Единственная команда без поражений, которая обыграла в этом цикле как Аргентину, так и Бразилию, против вечного аутсайдера. Но если со статусом Колумбии все было понятно, то оценка перспектив Боливии не могла быть однозначной. В сентябре эта команда удивила не только стопроцентным результатом, но и гостевой победой, которых у зеленых не было с 1993 года. После этого сразу вспомнили про фактор высокогорья, которое в последние годы перестало пугать гостей.

Но в этот раз оно помогло, а счастливым для Боливии оказался Эль-Альто. В переводе с испанского второй по величине город страны носит красноречивое название — «Высоты». И это самый высокогорный мегаполис мира с населением более миллиона человек, которые живут на отметке 4100 метров над уровнем моря. Как написал один южноамериканский ресурс, Колумбии придется сыграть примерно на половине пути к вершине Эвереста. И там не помогли ни вернувшийся в старт краснодарец Кастаньо, ни лучший снайпер «быков» Кордоба, которому уже в середине первого тайма пришлось менять получившего травму Мартинеса.

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Боливия при этом больше часа играла в меньшинстве, но все равно добилась первой за 21 год победы над колумбийцами. После этого обязательно нужно сказать об эффекте нового тренера, которым летом стал Оскар Вильегас. Когда-то он ассистировал в сборной своему старшему брату — самому титулованному специалисту Боливии Эдуардо Вильегасу, который побеждал в национальном первенстве с четырьмя разными клубами. Кроме того Вильегас-младший прошел все ступени — от юношеского футбола в системе «Боливара» до молодежной сборной. Прежний штаб национальной команды во главе с бразильцем Антонио Карлосом начал отбор с четырех поражений, а с новым тренером Боливия впервые с 1993 года выиграла три подряд отборочных матча и на данный момент напрямую выходит на чемпионат мира. Кстати, 31 год назад зеленые в последний раз пробились в финальную стадию, и тот турнир тоже принимали США.

Ошибка Гальдамеса

Обе сборные из-за травм недосчитались знаковых фигур — Алексиса Санчеса и Винисиуса Жуниора. Только запас талантов у Бразилии несравненно выше, и возвращение Рафиньи, которого Доривал Жуниор не вызвал на сентябрьские игры в связи с дисквалификацией на один матч, виделось ключевым фактором. Но это на бумаге, а в реальности чилийцы забили свой самый быстрый гол в истории отборочных турниров. Через 69 секунд с момента стартового свистка 34-летний Варгас пробил головой в противоход Эдерсону, который получил первый номер благодаря травме Алиссона.

Бразилия же почти целый тайм не могла нанести даже одного удара в створ. Только в итоге хватило единственного шанса, который подарила ошибка защитника «Крыльев Советов» Гальдамеса. Он дал простор Савио, чья подача нашла в штрафной голову дебютанта сборной Игора Жезуса. 23-летний форвард — одно из открытий нынешнего бразильского сезона. После нескольких сезонов в ОАЭ, где Жезус играл в «Шабаб Аль-Ахли» под руководством Марко Николича, нападающий в июле вернулся на родину и ярко играет за лидирующий в серии А «Ботафого».

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Гальдамес же после своей замены не сдержал слез, но ему было очень тяжело против Савио. Как и всем чилийцам во втором тайме, и давление прибавивших пентакампеонов все же принесло победу. В концовке Доривал пошел ва-банк, поменяв защитника Абнера на Габриэла Мартинелли, а героем стал еще один представитель «Ботафого» — Луиз Энрике. Перед победным ударом он, кстати, прошел Моралеса, который сменил Гальдамеса. Бразилия взлетела на четвертое место, обойдя Эквадор, Боливию и Венесуэлу.

Парагвайцы, за которых полный матч отыграл динамовец Бальбуэна, выстояли в Эквадоре, но в данный момент мало забивающие красно-белые не попадают даже в межконтинентальные стыки. А тур завершится в ночь на субботу матчем Перу — Уругвай.