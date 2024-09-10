Киргизия с российским тренером создала Узбекистану проблемы в отборе ЧМ-2026. В матче-триллере все решил гол Урунова

Узбекская команда показала стопроцентный результат в сентябрьских матчах отборочного турнира на мировое первенство.

Уже первый тур третьего этапа показал — любого претендента на поездку на ЧМ-2026, включая записных фаворитов, ждут подводные рифы. Австралия проиграла дома Бахрейну (0:1), Корея на своем поле не смогла справиться с Палестиной (0:0), а Саудовская Аравия — с Индонезией (1:1). Об этих результатах перед игрой Киргизии и Узбекистана напомнил и полузащитник ЦСКА Файзуллаев: «Ответственность на этой стадии отбора высока, поэтому матчи не будут простыми. Нельзя ошибаться. А тот, кто ошибся, пролетит мимо Кубка мира».

Киргизия гостеприимно встретила соседей, их главному тренеру Сречко Катанецу вручили в подарок национальный головной убор, однако хозяева были настроены по-боевому. Впервые пробившись в третий отборочный раунд, они и в гостях у Ирана создали проблемы звездам персов, уступив всего лишь 0:1, а перед своими болельщиками в Бишкеке оказались готовы сменить оборонительный стиль на активность в атаке.

Элдор Шомуродов (в центре). Фото Футбольная ассоциация Узбекистана

Как показала игра, не просто так тренирующий киргизскую сборную уроженец Норильска Максим Лисицын особо отмечал мотивацию и энтузиазм своих футболистов. Этот 46-летний специалист, который долго проработал в Краснодарском крае, перебрался в Киргизию еще в 2020 году. Начинал в «Илбирсе», после чего совмещал должности в одном из самых титулованных клубов страны «Дордое» и молодежной сборной, которую во второй раз в истории вывел в финальный турнир Кубка Азии U-20. А в июне Лисицын принял уже национальную команду.

С Россией киргизскую сборную связывает не только тренер. Ее капитан Кичин много лет выступал в красноярском «Енисее». Настоящий боец на поле, чью фамилию скандировал весь стадион, пока игрока приводили в себя врачи после удара в голову в одном из верховых единоборств. А Зарыпбеков уже третий сезон играет за «Чайку». Ну а счет открыл лучший снайпер команды Коджо. Уроженец Ганы хорошо знаком узбекским футболистам, так как сейчас выступает за «Динамо» из Самарканда, но его все равно потеряли в центре штрафной.

В целом же игру можно было охарактеризовать как обоюдоострую. Узбекистан отыгрался практически мгновенно — когда Шомуродов оторвался от Кичина, выступающего с этого сезона в узбекской лиге за «Локомотив» из Ташкента. Затем случился неосторожный фол защитника казанского «Рубина» Ашурматова. Он получил желтую карточку, а гости — гол от выступающего во Вьетнаме Абдурахманова. Концовка же тайма осталась за узбекской командой. И если с ударом Машарипова вратарь справился благодаря невероятной реакции, то еще одна атака со «второго этажа» в исполнении Аликулова установила равновесие по итогам первых 45 минут.

Второй же тайм проходил при территориальном преимуществе фаворита, тогда как хозяева словно исчерпали лимит моментов, которыми, по словам Лисицына, должны была удивить соперника. А удивил в итоге Урунов. Выдал крутое соло и с острого угла отправил мяч под перекладину. Что касается Файзуллаева, то он второй раз подряд вышел на замену в концовке, и уже с ним Узбекистан зафиксировал девятую (в девяти матчах) победу над Киргизией.

После двух туров у команды Катанеца стопроцентный результат. Того же по итогам очной встречи могут добиться ОАЭ и Иран. Но, как бы они ни сыграли, Узбекистан как минимум до октября сохранит место в топ-2, что дает прямую путевку на мировое первенство. А главная сенсация в этой группе — домашнее поражение от ОАЭ (1:3) и ничья в Северной Корее (2:2) действующего чемпиона Азии — Катара.