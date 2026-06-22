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Сегодня, 03:19

Новая Зеландия — Египет: стартовые составы на матч чемпионата мира-2026

Павел Лопатко

Сборные Новой Зеландии и Египта объявили стартовые составы на матч второго тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Игра состоится 22 июня на арене «Би-Си Плейс» в Ванкувере (Канада). Начало матча запланировано на 04.00 по московскому времени.

Новая Зеландия: Крокомб, Какаче, Боксалл, Сармен, Пэйн, Стаменич, Белл, Джаст, Сингх, Макковатт, Вуд.

Египет: Шобеир, Фатух, Фати, Ибрахим, Хани, Лашин, Атея, Ашур, Салах, Зико, Мармуш.

Чемпионат мира. Группа G.
22 июня, 04:00. BC Place (Ванкувер)
Новая Зеландия
Египет

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