Новая Зеландия — Египет: стартовые составы на матч чемпионата мира-2026

Сборные Новой Зеландии и Египта объявили стартовые составы на матч второго тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Игра состоится 22 июня на арене «Би-Си Плейс» в Ванкувере (Канада). Начало матча запланировано на 04.00 по московскому времени.

Новая Зеландия: Крокомб, Какаче, Боксалл, Сармен, Пэйн, Стаменич, Белл, Джаст, Сингх, Макковатт, Вуд.

Египет: Шобеир, Фатух, Фати, Ибрахим, Хани, Лашин, Атея, Ашур, Салах, Зико, Мармуш.