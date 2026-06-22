Тренер сборной Бельгии Гарсия — о ничьей с Ираном: «Нам не хватило эффективности»

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал ничью со сборной Ирана в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Игра прошла 21 июня на арене «СоФи Стэдиум» в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 0:0. В первом тайме из-за офсайда был отменен гол иранского нападающего Мехди Тареми. На 66-й минуте бельгийцы остались в меньшинстве.

«Нам не хватило эффективности. Я ожидал такую игру: около 70 процентов владения, множество кроссов и ударов. Мы попадали в створ, но недостаточно тревожили вратаря. Игра вдесятером тоже не помогла. У нас и раньше случались подобные матчи, и обычно мы забивали как минимум три мяча. Это часть медленного старта на чемпионате мира. Временами мы выглядели неуверенно. Мы точно знаем, какой результат нам нужен в игре с Новой Зеландией», — приводит пресс-служба ФИФА слова Гарсии.

Бельгия и Иран набрали по 2 очка за два матча. У их соперников по группе — Новой Зеландии и Египта — по 1 баллу после одной игры.

Следующий матч в групповом турнире бельгийцы проведут 27 июня против новозеландцев.