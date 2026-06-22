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Сегодня, 02:00

Уругвай ведет в матче с Кабо-Верде после первого тайма

Павел Лопатко

Сборная Уругвая в американском Майами играет со сборной Кабо-Верде в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

После первого тайма счет 2:1 в пользу уругвайской команды.

Первым на 21-й минуте забил полузащитник сборной Кабо-Верде и «Краснодара» Кевин Ленини. На 44-й минуте нападающий сборной Уругвая Максимилиано Араухо сравнял счет, а на 45+6-й минуте форвард Агустин Каноббио вывел уругвайцев вперед.

На 5-й минуте защитник африканской команды Сидни Лопеш Кабрал получил предупреждение. На 20-й минуте желтую карточку показали его сопернику, полузащитнику Родриго Бентанкуру.

Чемпионат мира. Группа H.
22 июня, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Уругвай
Кабо Верде

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