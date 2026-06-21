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Сегодня, 10:00

ЧМ-2026, расписание и результаты 21-22 июня: Испания — Саудовская Аравия, Бельгия — Иран и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Getty Images
Матчи 2-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу.

Вечером 21 июня в Атланте Испания сыграет против Саудовской Аравии, а в Лос-Анджелесе пройдет матч Бельгия — Иран.

В ночь на 22 июня на ЧМ-2026 в Майами состоится игра Уругвай — Кабо Верде, в Ванкувере встретятся Новая Зеландия и Египет.

21 июня, воскресенье

Чемпионат мира. Группа H.
21 июня, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Испания
Саудовская Аравия
Чемпионат мира. Группа G.
21 июня, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Бельгия
Иран

22 июня, понедельник

Чемпионат мира. Группа H.
22 июня, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Уругвай
Кабо-Верде
Чемпионат мира. Группа G.
22 июня, 04:00. BC Place (Ванкувер)
Новая Зеландия
Египет

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр и статистика в актуальном виде

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