ЧМ-2026, расписание и результаты 21-22 июня: Испания — Саудовская Аравия, Бельгия — Иран и другие матчи
Матчи 2-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу.
Вечером 21 июня в Атланте Испания сыграет против Саудовской Аравии, а в Лос-Анджелесе пройдет матч Бельгия — Иран.
В ночь на 22 июня на ЧМ-2026 в Майами состоится игра Уругвай — Кабо Верде, в Ванкувере встретятся Новая Зеландия и Египет.
21 июня, воскресенье
22 июня, понедельник
Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
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