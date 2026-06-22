Куртуа сравнялся с рекордом Шифо по количеству матчей за сборную Бельгии на чемпионатах мира

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа сыграл в своем 17-м матче за национальную команду на чемпионатах мира.

Как сообщает Международная федерация футбола, 34-летний голкипер сравнялся с рекордом полузащитника Энцо Шифо по количеству матчей за сборную Бельгии на таких турнирах.

Шифо выступал за сборную в 1984-1998 годах, забил 18 голов в 84 матчах. Куртуа дебютировал в национальной команде в 2011 году, в 111 матчах пропустил 85 голов, в 57 встречах сыграл на ноль (на чемпионатах мира пропустил 12 голов в 17 играх, восемь «сухих» матчей).