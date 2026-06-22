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Сегодня, 02:02

Мбаппе — про сотый матч за сборную Франции: «Нет ничего важнее национальной команды»

Павел Лопатко

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мыслями насчет игры со сборной Ирака во втором туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026, которая может стать для него 100-й в составе национальной команды.

«Всегда приятно иметь возможность играть за сборную. Нет ничего важнее сборной. Сотый матч — это историческое событие. Тем более когда это чемпионат мира.

Смогу ли я войти в историю как величайший игрок в истории чемпионатов мира? Это спор для людей. Это спор для журналистов, спор для любителей футбола. Я думаю, что хорошо спорить об игроках. Смотреть, кто лучший. Для меня это не вопрос, который у меня в голове.

Речь идет только о том, как я могу помочь своей команде завтра в матче против Ирака и смогу ли я привезти трофей домой в июле», — сказал 27-летний футболист на пресс-конференции.

В 99 матчах за сборную Франции Мбаппе забил 58 голов и отдал 40 результативных передач.

Сборные Франции и Ирака сыграют в ночь на 23 июня. Начало в 00.05 по московскому времени.

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Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу

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