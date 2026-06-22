Бельгия не выигрывает на протяжении последних четырех матчей чемпионатов мира

Сборная Бельгии сыграла вничью со сборной Ирана (0:0) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Бельгия не может одержать победу в последних четырех матчах чемпионатов мира. По данным Opta, последняя более длинная безвыигрышная серия была с 29 июня 1994 года по 10 июня 2002 года и составляла семь матчей. На ЧМ-2026 она также сыграла вничью с Египтом (1:1), а на ЧМ-2022 — проиграла Марокко (0:2) и свела вничью матч с Хорватией (0:0).

При этом команда не проигрывает в последних трех матчах чемпионатов мира. Последняя более длинная беспроигрышная серия была с 18 июня 2018 года по 6 июля 2018 года и составляла пять матчей.