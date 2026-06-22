Лукаку после матча с Ираном: «Мы создали так много моментов, но не забили, и это расстраивает»

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал ничью со сборной Ирана (0:0) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Мы должны проанализировать, что пошло не так, потому что мы создали так много моментов, но не забили, и это расстраивает. Мы играем с слишком большими эмоциями в ключевые моменты», — цитирует 33-летнего игрока сайт Международной федерации футбола.

Бельгия (два очка после двух игр) занимает второе место в таблице группы G ЧМ-2026. 27 июня она сыграет с Новой Зеландией.