Защитник сборной Шотландии Хендри — о возможной игре против Неймара на ЧМ-2026: «Нет проблем, я этого жду»

Защитник сборной Шотландии Джек Хендри заявил, что не испытывает беспокойства перед возможным противостоянием с форвардом сборной Бразилии Неймаром в матче заключительного тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Игра команд пройдет в ночь с 24 на 25 июня в 1.00 по московскому времени.

«Да, без проблем. Мне вполне комфортно выходить против Неймара, я этого жду. Это должно быть действительно хорошее сражение, и если он сыграет, я с нетерпением этого жду», — приводит Reuters слова Хендри.

Ранее главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что Неймар может сыграть против Шотландии. 34-летний нападающий пропустил игры с Марокко (1:1) и Гаити (3:0), поскольку продолжал восстановление от травмы икроножной мышцы, полученной перед началом чемпионата мира.