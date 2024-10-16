У Месси хет-трик и две передачи, Бразилия разыгралась, Хамес ведет Колумбию на ЧМ-2026

Главные события 10-го тура отборочного цикла ЧМ-2026 в Южной Америке.

Вдохновение родных стен

Боливия, конечно, преобразилась и выиграли три раза подряд, но изменения не так радикальны, чтобы обыграть Аргентину на ее поле. Тем более, вдохновение посетило Месси, который не играл на родине 334 дня. Когда Лаутаро Мартинес здорово сыграл в отборе, и оказавшийся с глазу на глаз с вратарем Лео пустил мяч в ближний угол, он стал вторым бомбардиром мирового футбола на уровне сборных. Гол под номером 110 позволил обойти иранскую легенду Али Даеи, а впереди аргентинца только вечный соперник Криштиану Роналду (136).

Останавливаться на этом Месси и не думал, к перерыву организовав еще два взятия ворот. Для начала вернул должок Лаутаро пасом на пустые, после чего при стандарте забросил мяч за спины защитникам на Хулиана Альвареса. Без прямого участия «десятки» обошелся только четвертый гол — первый за сборную для Альмады, которого в «Атланте Юнайтед» сменил наш Миранчук. Ну а Месси как начал разгром, так его и закончил. Забил с правой ноги, которой он чаще обычного посылает мяч в сетку в МЛС. Поставил точку — фирменным ударом с левой после паса 20-летнего воспитанника «Реала» Паса.

Хет-трик и два голевых паса в одном отборочном матче — такого в Южной Америке не случалось с 2009 года. Ирония судьбы заключается в том, что предыдущий бенефис одного футболиста тоже пришелся на матч с участием Аргентины. Месси был на поле, а на тренерской скамейке находилась другая легенда — Диего Марадона. Только вся страна хотела бы стереть тот день из памяти, потому что аргентинцев тогда унизила Боливия (6:1). А кошмаром бело-голубых стал Хоакин Ботеро, который к классическому «трюку со шляпой» добавил ассистентский хет-трик.

Андреас Перейра (слева) и Луиз Энрике. Фото AFP

Частичное импортозамещение

У президента Бразилии Лулы да Силвы на все есть свое мнение. А так как он бразилец, то о футболе глава государства говорит регулярно. На днях ошарашил всех мыслью, что в сборной можно обойтись без легионеров. Это, конечно, перебор, только Доривал Жуниор — проводник импортозамещения в разумных пределах. От выступающих в Европе звезд тренер никогда не откажется, но о повышенном внимании к национальному чемпионату специалист говорил в самом первом интервью после своего назначения.

И те слова Доривала не расходятся с делом. Чилийцам в прошлом туре забили два представителя лидирующего в серии А «Ботафого» — Игор Жезус и Луиз Энрике. Сейчас в старт попал полузащитник «Фламенго» Жерсон, а на замену появился дебютант пентакапеонов Матеус Перейра из «Крузейро». Его вызвали вместо нарвавшегося на дисквалификацию Лукаса Пакета, но лучше всех отсутствием штатного пенальтиста воспользовался реализовавший два 11-метровых Рафинья.

Понятно, что матч с аутсайдером — не показатель. Только еще недавно Бразилия мучилась и со скромными оппонентами. Тут же — особенно во втором тайме — появилась легкость. И даже кураж, с которым Андреас Перейра забил «боковыми ножницами». А насколько преображение пентакампеонов системно, покажут ноябрьские матчи с Венесуэлой и Уругваем. К тому же к тому времени должен вернуться в строй Винисиус Жуниор.

Джон Кордоба. Фото AFP

Не день Кордобы

Хамес Родригес стал лучшим ассистентом Кубка Америки. Сейчас ветеран с четырьмя передачами возглавляет список распасовщиков в отборочном цикле, и, по сути, его заслугой стал и первый в матче гол — после подачи углового. У Колумбии, которая сыграла в специальной форме по случаю 100-летия национальной федерации футбола, невероятная статистика стандартов. Они принесли пятнадцать из 27 последних взятий ворот в турнирных матчах, и тринадцать раз (как и в случае с Санчесом) мяч отправлялся в сетку головой! Шесть из них пришлись на текущий отборочный турнир, только это не рекорд, ведь по пути на ЧМ-1998 таких ударов было девять.

Впрочем, и ногами колумбийцы играют неплохо, и здорово сработавший в прессинге Хамес выдал идеальную передачу удвоившему счет Диасу. Еще один пас капитана, и по их числу в отборочных турнирах он сравняется с занимающим третье место в истории Луисом Суаресом (13). А для кого из победителей этот вечер сложился неудачно, так это для Кордобы. Замененный в перерыве форвард «Краснодара» упустил хороший момент, его гол отменили из-за офсайда, а полученная им желтая карточка привела к дисквалификации на ноябрьский матч с Уругваем. Против небесно-голубых скорее сыграет король замен Дуран, который довел счет до крупного.

Добивали соперника уже с появившимся на поле динамовцем Карраскалем, тогда как игравший в Боливии хавбек «Краснодара» Кастаньо остался в запасе. А чилийский защитник «Крыльев Советов» Гальдамес был заменен после первого тайма. Выступление его сборной — настоящая катастрофа. Насколько хорош был Рикардо Гарека в сборной Перу, настолько же ужасна работа аргентинского тренера с «Ла Рохой». Многие его решения, включая странное отношение к форварду Бреретону, не поддаются логике. А пять очков в десяти турах — это полный провал.

Полузащитник сборной Эквадора Мойзес Кайседо и хавбек сборной Уругвая Наитан Нандес. Фото AFP

Уругвайская засуха

После скандальных откровений Луиса Суареса о проблемах в сборной во время Кубка Америки-2024 каждый матч Уругвая будут рассматривать под микроскопом, пытаясь отыскать следы сложных отношений Марсело Бьельсы с коллективом. Если смотреть на встречу с Эквадором именно так, можно констатировать: тренера никто не плавит, потухших глаз не видно, а с самоотдачей все в порядке.

Не в порядке с забитыми мячами, хотя только за первый тайм небесно-голубые могли рассчитывать на три-четыре взятия ворот. Однако Пельистри подвела точность, два выстрела Вальверде остановил Галиндес, а Нуньес попал в штангу. В общем — что такое не везет. Как с этим бороться — покажут ноябрьские матчи. Пока же выглядевшие поначалу едва ли не самой яркой командой турнира уругвайцы впервые в своей истории не могут забить на протяжении четырех отборочных матчей.

Антонио Санабрия (слева) празднует гол в ворота Венесуэлы. Фото AFP

Исторический дубль

До этого тура Парагвай 38 раз уступал в отборочных матчах по итогам первого тайма и ни разу не смог выиграть (=6-32). Однако любые серии рано или поздно заканчиваются, а занявший в августе пост главного тренера аргентинец Густаво Альфаро с наступлением осени показал, что может преобразить красно-белых. Когда же у тебя за спиной победа над Бразилией, тебя не выбьет из колеи ни гол забивающего по большим праздникам защитника «Реал Сосьедад» Арамбуру, ни пенальти, который не реализовал незадолго до перерыва Энсисо.

А изменил все неожиданно просидевший сентябрьские игры на скамейке Санабрия. Форвард, чье место в старте раньше было незыблемо, вышел на второй тайм и оформил победный дубль, и это первый подобный случай за всю историю южноамериканской квалификации. Сначала герою вечера ассистировал бывший краснодарец Алонсо. Затем — сполна реабилитировавшийся Энсисо. А в концовке сохранить победный счет помог вышедший на замену динамовец Бальбуэна. Обыграв прямого конкурента, Парагвай ворвался в шестерку, которая получит прямые путевки на ЧМ-2026.