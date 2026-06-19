Тренер сборной Канады Марш: «Мы хотели играть в такой футбол, который заряжал бы энергией трибуны»

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш прокомментировал победу над сборной Катара (6:0) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Мы хотели играть в такой футбол, который заряжал бы энергией трибуны. Мы хотели продемонстрировать талант и менталитет, которые у нас есть. 40 миллионов канадцев будут утверждать, что сегодня были на стадионе. Этим 55 тысячам повезло, и они увидели выдающееся выступление», — цитирует 52-летнего американца сайт Международной федерации футбола.

Канада (четыре очка после двух матчей) лидирует в таблице группы B ЧМ-2026. 24 июня она сыграет со Швейцарией.