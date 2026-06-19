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Сегодня, 07:17

Хон Мен Бо: «Отдадим все силы в последней игре группового турнира с ЮАР»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хон Мен Бо.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Кореи Хон Мен Бо прокомментировал поражение от Мексики (0:1) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Сборная Кореи играла так, как и планировали. То, как мы пропустили, разочаровало. Отдадим все силы в последней игре группового турнира. Попросил игроков сохранять спокойствие и играть в свою игру. Это было неплохо. Мы сохраняли самообладание на протяжении всего матча. Сейчас мы сосредоточимся на подготовке к следующей игре», — цитирует официальный сайт ФИФА Бо.

Мексика набрала 6 очков и гарантировала себе место в плей-офф. Корея с тремя очками идет на втором месте.

В третьем туре групповой стадии ЧМ-2026 Мексика сыграет с Чехией, Корея — с ЮАР. Оба матча пройдут 25 июня.

Футболисты сборной Чехии.Южной Корее хватит ничьей, Чехии нужна победа. Расклады в группе А на ЧМ-2026

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