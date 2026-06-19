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Сегодня, 08:36

Хусанов извинился и подарил футболку оператору, которого сбил в матче с Колумбией на ЧМ-2026

Руслан Минаев

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов извинился перед оператором на бровке, которого сбил в ходе матча ЧМ-2026 против Колумбии (1:3).

Эпизод произошел в первом тайме, когда Хусанов столкнулся с Луисом Диасом на левом фланге. Защитник «Манчестер Сити» сбил колумбийца с ног и, не сумев затормозить, врезался и в оператора, работавшего у кромки поля.

Абдукодир Хусанов и&nbsp;Луис Диас в&nbsp;матче Узбекистан&nbsp;&mdash; Колумбия (1:3).Закрытость — не всегда надежность. Узбекистан сознательно отдал инициативу, но не выжал из задумки ничего

Портал UPL сообщает, что после матча Хусанов поинтересовался состоянием оператора, принес извинения и передал ему футболку с автографом. На футболке можно увидеть и надпись «I am sorry». Хусанов пожелал оператору скорейшего выздоровления и выразил ему слова поддержки.

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