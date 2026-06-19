Хусанов извинился и подарил футболку оператору, которого сбил в матче с Колумбией на ЧМ-2026

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов извинился перед оператором на бровке, которого сбил в ходе матча ЧМ-2026 против Колумбии (1:3).

Эпизод произошел в первом тайме, когда Хусанов столкнулся с Луисом Диасом на левом фланге. Защитник «Манчестер Сити» сбил колумбийца с ног и, не сумев затормозить, врезался и в оператора, работавшего у кромки поля.

Портал UPL сообщает, что после матча Хусанов поинтересовался состоянием оператора, принес извинения и передал ему футболку с автографом. На футболке можно увидеть и надпись «I am sorry». Хусанов пожелал оператору скорейшего выздоровления и выразил ему слова поддержки.