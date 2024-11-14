Все дело в преимуществе своего поля.

15 ноября в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года встретятся Парагвай и Аргентина. Игра пройдет дома у парагвайцев — сообщается, что на стадион «Дефенсорес дель Чако» не пустят болельщиков в футболках действующих чемпионов мира, в том числе с фамилией Лионеля Месси.

Почему футболки с Месси запретили

Менеджер по лицензированию Парагвайской футбольной ассоциации Фернандо Вильясбоа в разговоре с медиа EFE объяснил, что эта мера — не новая и не касается гостевого сектора. На места, выделенные под аргентинских болельщиков, люди могут прийти в футболке Лионеля Месси или любого другого футболиста сборной Аргентины. Однако на домашних и нейтральных секторах боссы парагвайского футбола хотят видеть сочетания патриотических цветов, поэтому туда запрещено заходить в джерси других сборных или клубов.

«Мы уже предупредили, что не будем допускать на стадион наших болельщиков в непарагвайских футболках или даже в нейтральных джерси, но это правило не распространяется на фанатов соперника. Это не акция против какого-либо игрока, мы очень уважительно относимся к карьере всех футболистов, просто преимущество домашнего поля очень важно для нас», — сказал Вильясбоа.

Тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро тоже прокомментировал решение. «Я не имею никакого отношения к запрету на футболки. Я понятия не имел об этом. Думаю, что идея состоит в том, чтобы уменьшить риск конфликтов. Завтра нашим соперником будет Месси, я желаю ему лучшей игры в его жизни против Перу (играют 20 ноября. — Прим. «СЭ»), но не завтра», — сказал Альфаро.

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Сколько на игре ожидается аргентинцев

На игре ожидается около 35 тысяч болельщиков, 1700 мест выделены для фанатов Аргентины. Запрет на непарагвайские джерси впервые ввели не под «Альбиселесте» — он действовал на предыдущих домашних играх Парагвая против Бразилии (1:0) и Венесуэлы (2:1). Возможно, помогло — команда одержала две победы. На последующих матчах «гуарани» это правило тоже будет действовать.

«Логично, что и парагвайский футболист, и болельщик — все они хотят носить футболку своей сборной. Но Месси сильнее всего этого, и футболки Аргентины будут. Это не значит, что они не поддерживают Парагвай. Я думаю, это хорошо, что футбольные люди признают, кто он такой. И вы не становитесь фанатом Аргентины только из-за джерси», — поделился мнением на пресс-конференции главный тренер аргентинцев Лионель Скалони.

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Как команды выступают в отборочном турнире

Аргентина уверенно лидирует в отборочной группе: набрала 22 очка в 10 играх и на три балла оторвалась от преследующей Колумбии. Парагвай сражается за попадание в топ-6, из которого открывается прямая дорога на чемпионат мира. Пока «гуарани» замыкают шестерку с 13 очками, а к предстоящей встрече подошли с серией из четырех матчей без поражений.