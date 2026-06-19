Ренар за два матча на ЧМ-2026 получит 200 тысяч ев

Новый главный тренер сборной Туниса Эрве Ренар согласился возглавить команду только до конца группового турнира чемпионата мира-2026, сообщает MKTR.

Если команда выйдет плей-офф, будет обсуждаться продления соглашения. 57-летний француз заработает за работу в двух матчах около 200 тысяч евро.

Ренар заменил уволенного после поражения от Швеции (1:5) в 1-м туре чемпионата мира Сабри Лямуши. У африканской команды остались в группе матчи со сборными Японии (21 июня) и Нидерландов (26 июня).