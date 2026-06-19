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Сегодня, 08:59

Охрана не узнала форварда сборной Испании Иглесиаса и не пустила его в отель на ЧМ-2026

Руслан Минаев

Нападающий сборной Испании Борха Иглесиас не смог попасть на территорию отеля в городе Чаттануге, где располагается национальная команда.

Форварда не пустила охрана, сотрудники службы безопасности не узнали игрока сборной Испании, а пропуска у него с собой не было. Иглесиасу пришлось звонить представителям сборной, чтобы пройти внутрь отеля. Видеозапись опубликовал канал El Chiringuito TV.

Позже футболист все-таки сумел попасть в расположение сборной.

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