Южной Корее хватит ничьей, Чехии нужна победа. Расклады в группе А на ЧМ-2026

После двух туров в группе А Мексика досрочно обеспечила себе место в 1/16 финала, Южная Корея удерживает вторую позицию, но пока не гарантировала себе даже попадание топ-2. Чехия и ЮАР набрали по одному очку и сохраняют теоретические шансы на плей-офф.

По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят 32 сборные: первые и вторые места из 12 групп, а также 8 лучших участников из числа занявших третьи места.

При равенстве очков в одной группе между двумя, тремя или четырьмя сборными используется следующий порядок критериев:

— число очков в очном матче или очных матчах;

— разница голов в очных матчах, если команд больше двух;

— число забитых голов в очных матчах, если команд больше двух;

— общая разница голов;

— общее число забитых голов;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов: желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов;

— более высокий рейтинг ФИФА.

Результаты 2-го тура: Мексика — Южная Корея — 1:0, Чехия — ЮАР — 1:1.

Команда И В Н П М О Мексика 2 2 0 0 3-0 6 Южная Корея 2 1 0 1 2-2 3 Чехия 2 0 1 1 2-3 1 ЮАР 2 0 1 1 1-3 1

Матчи 3-го тура: ЮАР — Южная Корея, Чехия — Мексика. Обе встречи пройдут 25 июня и начнутся в 4.00 мск.

— Мексика уже гарантировала первое место. Даже если мексиканцы проиграют Чехии, а Южная Корея победит ЮАР, у Мексики и корейцев будет по 6 очков. Выше останется Мексика — за счет победы в личной встрече.

— Южной Корее достаточно не проиграть ЮАР, чтобы выйти в 1/16 финала со второго места. Победа даст корейцам 6 очков. Ничья — 4 очка, и Чехия даже при победе над Мексикой тоже наберет 4. Но в таком случае выше будет Южная Корея: она выиграла личную встречу у чехов — 2:1.

— Если Южная Корея проиграет ЮАР, она в любом случае опустится на третье место. Южноафриканцы наберут 4 очка и обойдут корейцев. Чехия при победе над Мексикой тоже поднимется выше Кореи. Если чехи не выиграют, Южная Корея останется третьей с 3 очками и будет зависеть от общей таблицы третьих мест.

— Чехии для прямого выхода нужна только победа над Мексикой. Но и она не гарантирует второе место: чехам также нужно, чтобы Южная Корея проиграла ЮАР. Если корейцы сыграют вничью или победят, Чехия останется третьей даже с 4 очками — из-за поражения в личной встрече от Южной Кореи.

— Самый важный для Чехии сценарий: победа над Мексикой и поражение Южной Кореи от ЮАР. Тогда у Чехии и ЮАР будет по 4 очка, а личная встреча между ними завершилась 1:1. Дальше все решит общая разница мячей.

— Если Чехия выиграет крупнее, чем ЮАР, второе место тоже заберут европейцы. Если ЮАР выиграет минимум на два мяча крупнее Чехии, южноафриканцы обойдут чехов по разнице и выйдут со второго места.

— Ничья с Мексикой не поможет Чехии в борьбе за топ-2. В этом случае у чехов будет 2 очка. Они смогут стать только третьими — и только если ЮАР не обыграет Южную Корею.

— ЮАР для прямого выхода тоже нужна победа. Если южноафриканцы обыграют Южную Корею, а Чехия не победит Мексику, ЮАР сразу поднимется на второе место: у нее будет 4 очка, у Кореи — 3, у Чехии — максимум 2.

— Если ЮАР и Чехия одновременно выиграют, второе место решит разница мячей. ЮАР нужно победить крупнее чехов. При победе на один мяч крупнее возможен переход к забитым голам, фейр-плей и рейтингу ФИФА.

— Ничья с Южной Кореей оставит ЮАР с 2 очками. Южноафриканцы смогут стать третьими только при поражении Чехии от Мексики. Если Чехия сыграет вничью, у обеих сборных будет по 2 очка, но чехи окажутся выше по общей разнице мячей.

— Поражение от Южной Кореи почти наверняка оставит ЮАР на последней строчке. Южноафриканцы смогут обойти Чехию только если Мексика разгромит чехов заметно крупнее, чем Корея победит ЮАР.

Для определения лучших команд среди третьих мест критерии такие:

— общее число очков;

— общая разница голов;

— общее число забитых голов;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов: желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов;

— более высокий рейтинг ФИФА.

На кого могут выйти команды группы А

Победитель группы А сыграет с одной из третьих команд групп C, E, F, H или I.

Второе место группы А попадет на второе место группы B.

Третье место группы А, если пройдет дальше, может сыграть с победителем группы E или G. Конкретная пара зависит от общей комбинации третьих мест.