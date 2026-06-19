Хавбек сборной Швейцарии Манзамби стал самым молодым запасным игроком в истории ЧМ по футболу с дублем в одном матче

Полузащитник сборной Швейцарии Йохан Манзамби забил два гола в ворота сборной Боснии и Герцеговины (4:1) во втором туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Как сообщает Международная федерация футбола, Манзамби в возрасте 20 лет и 247 дней стал самым молодым запасным игроком в истории чемпионатов мира, оформившим дубль. Предыдущий рекорд принадлежал Нельсону Куэвасу, которому было 22 года и 153 дня, когда он забил два мяча за Парагвай в ворота Словении на чемпионате мира 2002 года в Корее и Японии.

Полузащитник был признан лучшим игроком матча Швейцария — Босния и Герцеговина.