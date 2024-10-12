Футбол
Бразилия
Статьи
Новости Таблица Календарь Видео
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 16:15

Президент Бразилии заявил, что в сборной не должно быть легионеров. Рафинья и Винисиус для него не звезды

Президент Бразилии заявил, что в сборной не должно быть легионеров
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Президент Бразилии Лула да Силва и футболист Винисиус
Лула да Силва и Винисиус.
Фото Getty Images
Разочарован последним матчем команды.

В пятницу, 11 октября, сборная Бразилии с трудом взяла верх над Чили в матче отборочного турнира ЧМ-2026 (2:1). Победный гол был забит только на 89-й минуте. Игра команды настолько разочаровала президента страны Лула да Силву, что он сделал резонансное заявление. По словам политика, национальный коллектив должны представлять исключительно футболисты из местной лиги.

Саломон Рондон головой пробил по&nbsp;воротам Аргентины. Рондон оставил Аргентину и Месси без победы, у Бразилии новые герои, Колумбия задохнулась в боливийских горах

Что он сказал

По мнению да Силвы, среди бразильцев, выступающих за пределами родины, нет настоящих звезд — они точно не сильнее тех, кто выступает в чемпионате страны. Его слова подкреплены тем, что оба мяча в ворота Чили забили футболисты из местной лиги: нападающие «Ботафого» Игор Жезус и Луис Энрике. Также он вспомнил недавнюю встречу с президентом Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригесом, который не видит среди играющих в Европе спортсменов волшебников уровня Гарринчи или Ромарио.

«Мы должны давать шанс местным игрокам, а не приглашенным из-за рубежа. Я сидел на диване и смотрел матч, узнал вратаря (Эдерсон. — Прим. «СЭ»), центрального защитника из «ПСЖ» (Маркиньоса. — Прим. «СЭ»), Родриго и Рафинью, которого я угадал по прическе. Я не знал остальных игроков, такого не должно быть. Поставьте футболистов, которые выступают здесь, в чемпионате Бразилии, в состав сборной», — приводит слова президента SAPO Desporto.

Футболист «Реала» Винисиус Жуниор
Винисиус.
Фото Reuters

Сколько игроков из чемпионата Бразилии в сборной

В составе Бразилии огромное количество заметных футболистов из европейских топ-клубов, а нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор даже считается одним из главных фаворитов на «Золотой мяч». Однако в команде все равно есть несколько представителей местного чемпионата.

Вместе с отличившимися Жезусом и Энрике из «Ботафого» в нынешней заявке находился 31-летний левый защитник Алекс Теллес. Также есть два представителя «Фламенго» — защитник Фабрисио Бруно и хавбек Жерсон, который вышел на замену в матче с Чили. Правда, сразу несколько звезд не играли из-за травм — например, все тот же Винисиус, Эдер Милитао и другие, что дало шанс футболистам из чемпионата Бразилии.

Доривал Жуниор и&nbsp;Маркиньос после поражения от&nbsp;Уругвая. «Бразилия больше не пугает». СМИ в ярости от вылета и игры самой унылой команды Кубка Америки

Как выступает команда

Сборная Бразилии проводит очень слабую отборочную кампанию: несмотря на победу над Чили, она идет лишь на четвертой строчке в южноамериканской группе, уступая лидирующей Аргентине шесть баллов. При этом отрыв от восьмого места всего три очка. Напомним, напрямую на чемпионат мира выходят лучшие шесть коллективов, а седьмой отправится в стыки.

Перед Чили бразильцы одержали лишь одну победу в шести матчах и не смогли переиграть даже Парагвай (0:1) и Венесуэлу (1:1).

«Бразилия играет очень плохо, — сказал экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо испанскому As. — Национальная сборная переживает очень сложные и трудные времена. Это печально и это возмущает людей. Сегодня мы не готовы, и наши лучшие игроки не показывают хороший футбол. Я уверен, что мы поедем на чемпионат мира, но плохо ехать, не зная, кто окажется в основе Бразилии, какие игроки будут представлять нацию».

Винисиус Жуниор
Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Читайте также
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
СМИ сообщили об уничтожении ударом ВС РФ в порту Одессы ценного груза для ВСУ
Федерация футбола Албании пожаловалась на Чехию в УЕФА из-за кричалок про Косово
Идеальный нокаутер против лучшего технаря. Прогноз боя за титул абсолютного чемпиона мира Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
МЧС подтвердило гибель двоих взрослых и двоих детей при пожаре на АЗС в Грозном
Нападающий барнаульского «Динамо» забил гол рукой в матче второй лиги
Популярное видео
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 11-го тура 5 октября
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости