Президент Бразилии заявил, что в сборной не должно быть легионеров. Рафинья и Винисиус для него не звезды

Президент Бразилии заявил, что в сборной не должно быть легионеров

Разочарован последним матчем команды.

В пятницу, 11 октября, сборная Бразилии с трудом взяла верх над Чили в матче отборочного турнира ЧМ-2026 (2:1). Победный гол был забит только на 89-й минуте. Игра команды настолько разочаровала президента страны Лула да Силву, что он сделал резонансное заявление. По словам политика, национальный коллектив должны представлять исключительно футболисты из местной лиги.

Что он сказал

По мнению да Силвы, среди бразильцев, выступающих за пределами родины, нет настоящих звезд — они точно не сильнее тех, кто выступает в чемпионате страны. Его слова подкреплены тем, что оба мяча в ворота Чили забили футболисты из местной лиги: нападающие «Ботафого» Игор Жезус и Луис Энрике. Также он вспомнил недавнюю встречу с президентом Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригесом, который не видит среди играющих в Европе спортсменов волшебников уровня Гарринчи или Ромарио.

«Мы должны давать шанс местным игрокам, а не приглашенным из-за рубежа. Я сидел на диване и смотрел матч, узнал вратаря (Эдерсон. — Прим. «СЭ»), центрального защитника из «ПСЖ» (Маркиньоса. — Прим. «СЭ»), Родриго и Рафинью, которого я угадал по прическе. Я не знал остальных игроков, такого не должно быть. Поставьте футболистов, которые выступают здесь, в чемпионате Бразилии, в состав сборной», — приводит слова президента SAPO Desporto.

Винисиус. Фото Reuters

Сколько игроков из чемпионата Бразилии в сборной

В составе Бразилии огромное количество заметных футболистов из европейских топ-клубов, а нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор даже считается одним из главных фаворитов на «Золотой мяч». Однако в команде все равно есть несколько представителей местного чемпионата.

Вместе с отличившимися Жезусом и Энрике из «Ботафого» в нынешней заявке находился 31-летний левый защитник Алекс Теллес. Также есть два представителя «Фламенго» — защитник Фабрисио Бруно и хавбек Жерсон, который вышел на замену в матче с Чили. Правда, сразу несколько звезд не играли из-за травм — например, все тот же Винисиус, Эдер Милитао и другие, что дало шанс футболистам из чемпионата Бразилии.

Как выступает команда

Сборная Бразилии проводит очень слабую отборочную кампанию: несмотря на победу над Чили, она идет лишь на четвертой строчке в южноамериканской группе, уступая лидирующей Аргентине шесть баллов. При этом отрыв от восьмого места всего три очка. Напомним, напрямую на чемпионат мира выходят лучшие шесть коллективов, а седьмой отправится в стыки.

Перед Чили бразильцы одержали лишь одну победу в шести матчах и не смогли переиграть даже Парагвай (0:1) и Венесуэлу (1:1).

«Бразилия играет очень плохо, — сказал экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо испанскому As. — Национальная сборная переживает очень сложные и трудные времена. Это печально и это возмущает людей. Сегодня мы не готовы, и наши лучшие игроки не показывают хороший футбол. Я уверен, что мы поедем на чемпионат мира, но плохо ехать, не зная, кто окажется в основе Бразилии, какие игроки будут представлять нацию».