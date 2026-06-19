Сборная Мексики впервые в своей истории одержала три победы подряд на чемпионатах мира

Сборная Мексики победила сборную Кореи (1:0) во втором туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Как сообщает Международная федерация футбола, эта команда из КОНКАКАФ впервые в своей истории одержала три победы подряд на чемпионатах мира.

На чемпионате мира-2022 мексиканские футболисты выиграли у Саудовской Аравии (2:1), а на ЧМ-2026 — у сборной ЮАР (2:0) и Кореи (1:0).

Мексика первой вышла в плей-офф ЧМ-2026. У нее шесть очков после двух матчей и первое место в группе А.