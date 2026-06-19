Агирре: «Это был не лучший матч Мексики, и Корея не позволила нам многое сделать»

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре прокомментировал победу над Кореей (1:0) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Это было сложно. Мы очень хорошо знаем соперника. Корейцы оказывали на нас большое давление, не давали нам никакого пространства. В конце концов, казалось, что одна ошибка будет иметь решающее значение, так или иначе. Это был не лучший матч, и соперник не позволил нам многое сделать», — приводит официальный сайт ФИФА слова Агирре.

Мексика набрала 6 очков и гарантировала себе место в плей-офф. Корея с тремя очками идет на втором месте.

В третьем туре групповой стадии ЧМ-2026 Мексика сыграет с Чехией, Корея — с ЮАР. Оба матча пройдут 25 июня.