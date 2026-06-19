С начала ЧМ-2626 реализовали все шесть пенальти

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака забил с пенальти в матче с Боснией и Герцеговиной (4:1) во втором туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

При этом все шесть пенальти, назначенных на этом турнире, были реализованы. Также отличились Брель Эмболо (Швейцария) в матче против Катара, Кай Хаверц (Германия) в игре против Кюрасао, Марко Арнаутович (Австрия) в матче с Ираком, Харри Кейн (Англия) в игре против Хорватии и Тебохо Мокоэна (ЮАР) в матче против Чехии.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексики с 11 июня по 19 июля.