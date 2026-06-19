В сборной Австрии подтвердили перелом челюсти защитника Поша на ЧМ-2026

Пресс-служба сборной Австрии подтвердила, что защитник Штефан Пош получил перелом челюсти в матче с Иорданией (3:1) в групповом турнире чемпионата мира-2026.

29-летний футболист получил перелом челюсти в результате столкновения с иорданским футболистом Абдуллой Аль-Фахури. Травма была подтверждена после компьютерной томографии.

«Стефан Пош получил перелом челюсти в первом матче чемпионата мира против команды Иордании. Травма была подтверждена компьютерной томографией. На данный момент операция не требуется. Для игрока сборной Австрии сейчас изготавливается специальная шина для поддержки дальнейшего процесса заживления», — говорится в заявлении Австрийского футбольного союза в соцсети Х.

Отмечается, что пока неизвестно, примет ли Пош участие в следующем матче против Аргентины 22 июня.