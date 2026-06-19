Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 09:59

В сборной Австрии подтвердили перелом челюсти защитника Поша на ЧМ-2026

Руслан Минаев

Пресс-служба сборной Австрии подтвердила, что защитник Штефан Пош получил перелом челюсти в матче с Иорданией (3:1) в групповом турнире чемпионата мира-2026.

29-летний футболист получил перелом челюсти в результате столкновения с иорданским футболистом Абдуллой Аль-Фахури. Травма была подтверждена после компьютерной томографии.

«Стефан Пош получил перелом челюсти в первом матче чемпионата мира против команды Иордании. Травма была подтверждена компьютерной томографией. На данный момент операция не требуется. Для игрока сборной Австрии сейчас изготавливается специальная шина для поддержки дальнейшего процесса заживления», — говорится в заявлении Австрийского футбольного союза в соцсети Х.

Отмечается, что пока неизвестно, примет ли Пош участие в следующем матче против Аргентины 22 июня.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная Австрии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Де ла Фуэнте: «Думаю, Ямаль сможет сыграть 45 минут против Саудовской Аравии»
ЧМ-2026, расписание и результаты 19-20 июня: США — Австралия, Бразилия — Гаити и другие матчи
Охрана не узнала форварда сборной Испании Иглесиаса и не пустила его в отель на ЧМ-2026
Хусанов извинился и подарил футболку оператору, которого сбил в матче с Колумбией на ЧМ-2026
Разгром от канадцев и жуткий перелом ноги, Мексика вышла в плей-офф: главное за ночь 19 июня на ЧМ-2026
С начала ЧМ-2026 реализовали все шесть пенальти
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ЧМ-2026, расписание и результаты 19-20 июня: США — Австралия, Бразилия — Гаити и другие матчи

Де ла Фуэнте: «Думаю, Ямаль сможет сыграть 45 минут против Саудовской Аравии»
Новости
RSS RSS
Все новости