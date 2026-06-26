Юрген Клопп раскритиковал игру сборной Германии в матче с Эквадором на ЧМ-2026

Бывший тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» немец Юрген Клопп раскритиковал игру сборной Германии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со сборной Эквадора (1:2).

Немцы вышли вперед на первой минуте благодаря голу вингера Лероя Сане, но не смогли удержать победу.

Чемпионат мира. Группа E.

25 июня, 23:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

«Мы неправильно действовали, выбрали не тот футбол против агрессивного соперника. С 12-й минуты у нас пропала глубина в атаке, а оборонялись мы низким блоком так, будто просто решили его протестировать. Было очень много вещей, которые мне не понравились. Не было ощущения, что мы сейчас спокойно пройдем следующие раунды», — сказал Клопп в эфире Magenta TV.

После трех туров Германия набрала 6 очков и заняла первое место в группе E. Вторым стал Кот-д'Ивуар (6 очков). Сборные напрямую вышли в плей-офф ЧМ-2026. Эквадор стал третьим (4 очка) и вышел в 1/16 финала по итогам рейтинга сборных, занявших третье место.