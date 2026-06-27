ДР Конго — Узбекистан: прогноз блогера Андрея Прокофьева на матч ЧМ-2026

28 июня сборная Узбекистана предпримет последнюю попытку пробиться в плей-офф ЧМ-2026. В заключительном туре группового этапа команда под руководством Фабио Каннаваро сыграет с ДР Конго. Встреча квартета K пройдет в Атланте на «Мерседес Бенц Арене» и начнется в 02.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ». Главным арбитром назначен немец Феликс Цвайер.

Чемпионат мира. Группа K.

28 июня, 02:30. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Букмекеры считают фаворитом ДР Конго. На победу африканской сборной можно поставить с коэффициентом 1.62, вероятность данного исхода — приблизительно 60%. Успех Узбекистана котируется за 5.60 (17%), ничья — за 4.30 (23%).

Прогноз и ставка блогера и участника «КликКлак» Андрея Прокофьева на матч ЧМ-2026 ДР Конго — Узбекистан

«Это последний шанс для обеих команд зацепиться за плей-офф. ДР Конго доказала, что способна навязывать борьбу грандам, и теперь против самого слабого соперника по группе обязана действовать первым номером. Вероятно, Дезабр перестроит команду с 3-5-2 на более атакующую 4-1-4-1, выпустив Мбуку и сместив Йоана Виссу на фланг. Это должно добавить остроты впереди, которой так не хватало во втором туре. Узбеки пропустили аж восемь за две игры — это антирекорд турнира. А в составе Конго хватает исполнителей топ-уровня, выступающих в топ-чемпионатах. Короткая скамейка Узбекистана не позволяет рассчитывать на какое-то внезапное преображение. При этом Узбекистан, даже проигрывая, находит моменты у чужих ворот.

Мне кажется, будет достаточно открытый футбол с большим количеством моментов. Слабая оборона Узбекистана и возросшая агрессия Конго гарантируют как минимум три мяча», — цитирует Прокофьева «Ставка ТВ».

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 2.18.