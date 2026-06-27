Самедов — о Месси: «Не верю, что он выиграет чемпионат мира второй раз подряд»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре нападающего Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

«Что еще от него можно ждать? Он и так сделал все. Команда сплотилась вокруг него. Игроки понимают, что этот турнир — последний танец для Месси. Видно, что Лионель — вожак. Может ли он выиграть чемпионат второй раз подряд? Я в это не верю. Надо смотреть, что будет дальше. Все будет зависеть от их игры против европейской сборной», — сказал Самедов «СЭ».

На счету 39-летнего Месси 5 голов в 2 матчах группового этапа. Он с 18 мячами стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

В 1/16 финала ЧМ-2026 аргентинцы сыграют со сборной Кабо-Верде.