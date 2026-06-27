Где смотреть матч Узбекистана с ДР Конго на чемпионате мира 2026

Сборные Узбекистана и ДР Конго проведут матч в группе K чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на воскресенье, 28 июня. Игра состоится на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Стартовый свисток — в 02.30 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа K.

28 июня, 02:30. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Видео онлайн матча ДР Конго — Узбекистан будет доступно на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru, а также онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск». Прямой эфир начнется в 2.10 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события встречи ДР Конго — Узбекистан, статистику и результат игры можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Перед заключительным туром ДР Конго занимает третье место в группе K с 1 очком. Команда сыграла вничью с Португалией (1:1) и уступила Колумбии (0:1). Узбекистан идет четвертым без набранных очков после поражений от Колумбии (1:3) и Португалии (0:5).

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